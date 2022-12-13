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Мария Захарова назвала показательным молчание Запада на гибель Владлена Татарского
Сегодня, 22:15
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Мария Захарова назвала показательным молчание Запада на гибель Владлена Татарского

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Политик отметила, что отсутствие реакции в Вашингтоне, Лондоне и Париже на гибель военкора показывает реальное отношение стран к вопросу о безопасности журналистов.

Сегодня, 2 апреля, в Петербурге прогремел взрыв на Университетской набережной, 25. Трагедия произошла в кафе, где выступал военкор Владлен Татарский. В результате случившегося он погиб. Официальный представитель МИД  РФ Мария Захарова прокмментировала молчание Запада после смерти журналиста. 

Политик отметила, что отсутствие реакции в Вашингтоне, Лондоне и Париже на гибель военкора показывает реальное отношение стран к вопросу о безопасности журналистов. Захарова с ужасом подчеркнула, что в Киеве и вовсе ликовали после случившегося в Северной столице.

Официальный представитель МИД  России считает, что профильные международные структуры молчаливо игнорируют проблему и демонстрируют свое согласие с насилием.

Ранее на Piter.tv: бригада "Восток" пообещала помочь семье убитого военкора Татарского.

Фото:  Телеграм / 112

Теги: взрыв, мария захарова, теракт в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости России,

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