Суд признал незаконным задержание проректора СПбГУП

Фрунзенский райсуд не нашел оснований для задержания.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение о незаконности задержания первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларисы Пасешниковой. В судебном акте указано на отсутствие данных, подтверждающих причастность должностного лица к инкриминируемому преступлению. Информация об этом поступила из Балтийской коллегии адвокатов.

Пасешникова была задержана 25 декабря 2025 года и провела под стражей 48 часов, в течение которых с ней проводились следственные действия. Основанием для задержания проректора и главного бухгалтера вуза послужило расследование уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, руководство университета могло предоставлять фиктивные отчеты о научной ценности исследовательских работ, завышая данные о трудозатратах, при том что фактические расходы были значительно ниже. Сумма предполагаемого хищения бюджетных субсидий оценивается в 27 млн руб.

В решении суда указано, что следователь при задержании руководствовался частью 2 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, которая допускает задержание при наличии данных о попытке скрыться, отсутствии места жительства или неустановленной личности. В коллегии адвокатов отметили, что ни одно из этих оснований не применимо к Пасешниковой, которая имеет постоянное место жительства и не пыталась скрыться, а ее личность известна следствию. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии законных оснований для задержания.

Уголовное дело было возбуждено после обращения врио ректора Евгения Лубашева. В рамках расследования 25 декабря в университете прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли системные блоки и проводили работу в кабинете ректора. На следующий день были задержаны первый проректор Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич.

Фото: Piter.TV