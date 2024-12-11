Суд признал геноцидом преступления оккупантов в годы ВОВ в Республике Калмыкия

Светлана петренко раскрыла подробности преступлений и зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в калмыкской АССР.

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, вместе с другими материалами признаны судебной инстанцией достаточными для установления факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории Калмыкии. Соответствующей информацией в социальных сетях поделилась официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отмечает, что иностранцы обстреливали и бомбили местные населенные пункты, а также целенаправленно мешали гражданскому населению собирать урожай и сжигали посевы. Этими действиями захватчики стремились оставить людей и солдат на фронте без продуктов питания.

В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователям удалось в полном объеме воссоздать картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и безопасности человечества. пресс-служба СК РФ

Светлана Петренко добавила, что время оккупации части территории Калмыцкой АССР немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи зданий и сооружений, а также разграбили аграрные предприятия, уничтожили культурные, научные и лечебные учреждения. Наиболее значительный ущерб был нанесен столице Республики – городу Элисте. В сельской местности происходили так называемые "карательные экспедиции". Их представители устраивали жестокие расправы над гражданами. В архивах говорится о том, что в день захвата Сарпинского района в одном из сёл оккупанты жестоко замучили одного мирного жителя. Немцы повесили жертву на воротах жилого дома. Также преступники угрожали расстрелом любому, кто попытается снять тело убитого. Кроме этого, зачастую трудоспособное население угонялось фашистами в рабство.

В распоряжении следствия оказалось письмо одного из угнанных юношей, в котором он делился своей бедой с родными: "Работаем с 5 часов утра и до поздней ночи. Все время находимся под охраной немецких солдат. Нам не выбраться из этого проклятого ада". пресс-служба СК РФ

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России