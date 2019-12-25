"Петербургский метрополитен" получил предупреждение за медицинскую деятельность без лицензии

Речь идет об осмотрах работников транспорта.

ГУП "Петербургский метрополитен" осуществлял медицинскую деятельность без необходимой на то лицензии. Пушкинский районный суд Петербурга привлек предприятие к административной ответственности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В протоколе говорится о том, что медицинская деятельность велась в доме №113, корпус 1 по Софийской улице. Там расположен административно-бытовой корпус. С 3 сентября 2019 по 23 июня 2020 в здании провели предрейсовые осмотры водителей и предсменные осмотры рабочих, в общей сложности ― 314 человек. 55 человек было принято медицинскими работниками амбулаторно.

Кроме того, с 1 сентября 2019 по 25 июня 2020 освидетельствование на состояние опьянения прошли более 7 тыс. человек. Отмечается, что лицензии на медицинскую деятельность у ГУПа нет.

Факт осуществления медицинской деятельности подтвержден информацией, предоставленной ГУП, пояснениями главного врача поликлиники метрополитена, различными журналами, в том числе журналом регистрации амбулаторных посещений, актом проверки прокуратуры. Представитель ГУП "Петербургский метрополитен" вину признал и обратил внимание на противоречия в законодательстве.

Предприятию удалось отделаться предупреждением.

Напомним, на прошлой неделе в метрополитене произошел конфликт между пассажиром и полицией из-за ненадетой маски.

Фото: metrospbphoto / Instagram