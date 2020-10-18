В метрополитене представили свою версию конфликта между полицией и пассажиром без маски на "Беговой"

Поведение пассажира назвали агрессивным.

Пресс-служба метрополитена Петербурга представила свою версию события, которое произошло на станции метро "Беговая". Речь идет о конфликте между пассажиром, который не стал надевать маску, и полицейскими.

Задержанный на станции "Беговая" петербуржец выплатит штраф за агрессивное поведение и нарушение правил пользования Петербургским метрополитеном. говорится в сообщении.

В субботу, 17 октября, мужчина попытался пройти на станцию без средства индивидуальной защиты. По словам пресс-службы, сотрудники метро вежливо попросили гражданина надеть маску, однако он отказался, после чего пришлось привлечь к ситуации полицейских. Пассажира вывели на улицу.

В результате мужчину отпустили из отделения полиции, составив акт об административном правонарушении.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, протокол составлен по статье за мелкое хулиганство.

Напомним, ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным.



По версии очевидцев, мужчина был готов купить маску.

Видео: Piter.TV