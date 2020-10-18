В метро Петербурга полицейские наказали пассажира за отказ надеть маску

Молодой человек просил отпустить его и говорил, что готов купить маску.

В минувшую субботу, 18 октября, в петербургском метро между полицейскими и пассажиром произошел конфликт из-за маски. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошел на станции метро "Беговая" около 15:15 дня. Очевидцы отметили, что молодой человек попросил разрешения у сотрудников метрополитена пройти без маски, так как он астматик.

Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску, или же купить её где то в метро @ivakin__

После на пассажира набросились семь полицейских. На кадрах видно, как петербуржца несколько раз ударили ногой.

Ранее мы сообщали о том, что на Думской и на Ломоносова ночью произошло несколько массовых драк.

Видео:@ivakin__/Instagram