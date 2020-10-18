На Думской и на Ломоносова ночью произошло несколько массовых драк

В конфликт вмешались полицейские.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в центре города петербуржцы устроили массовую драку. Видеозаписи с места событий появились в редакции Piter.TV.

Массовые драки произошли на пересечении Думской улицы и улицы Ломоносова.

Закрывать на несколько месяцев все бары на улице после каждой драки....хозяева быстро порядок блюсти научатся. петербуржцы в соцсетях

Позже молодые люди устроили драку на улице Ломоносова, 30-32. Разнимать собравшихся пришлось полицейским.

Ранее мы сообщали о том, что ночью на Думской петербуржец отправил женщину "в накаут".

Фото и видео: Piter.TV