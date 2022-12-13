Судебное заседание о санитарных нарушениях в Театре Европы назначено на 17 мая

Представитель театра поблагодарил Роспотребнадзор за указания на недочёты и заявил, что все нарушения уже устранены.

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству материалы дела о санитарных нарушениях в МДТ – Театре Европы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Судебное заседание назначено на 17 мая. Представитель театра поблагодарил Роспотребнадзор за указания на недочёты и заявил, что все нарушения уже устранены. Доказательства театр предоставит в суде в среду.

Напомним, здание Малого Драматического театра опечатали вечером 5 мая. Это связано с нарушениями закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд 11 мая вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях.

Отмечается, что петербуржцам вернут деньги после отмены спектаклей в МДТ.

Фото: Piter.tv