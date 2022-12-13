Суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в протоколе был только перечень нарушений, и не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения.

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра (МДТ) Театра Европы. Речь идет о нарушении санитарных норм.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в протоколе был только перечень нарушений, и не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, если в протоколе не указано, какие из перечисленных в ч.1 ст.3.12 КоАП РФ случаев создают угрозу причинения вреда, судья вправе вернуть протокол.

Фото: МДТ — Театр Европы