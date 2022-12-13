Стало известно, какие санитарные нормы были нарушены в Театре Европы

Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга рассказала, что вменяют Театру Европы:

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, в отношении ФГБУК "Академический Малый драматический театр – Театр Европы". Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты.

Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга рассказала, что вменяют Театру Европы:

– дефекты отделки стен и пола в помещении водомерного узла, вентиляционной камеры;

– в представленных документах отсутствуют результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что не позволяет оценить эффективность и соответствие параметров воздухообмена гигиеническим нормам в помещении театра;

– уборочный инвентарь не маркирован, стены и пол в помещении для его хранения тоже с дефектами, отсутствуют условия для промывки инвентаря;

– отсутствуют инструкции приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства "Ника". В принципе отсутствуют дезинфицирующие средства, обладающие действием против возбудителей вирусных инфекций;

– не проводится инструктаж персонала о проведении дезинфекционных мероприятий;

– не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу, журналы регистрации измерения температуры не ведутся с сентября 2022;

– не назначено лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников;

– согласно списку, в учреждении работает 244 человека, при этом сертификаты профилактических прививок представлены на 112 сотрудников. От кори из 44 подлежащих вакцинации, 7 не привито;

– 15 уборщиц и 1 дворник допущены к работе в отсутствие сведений о прививках против брюшного тифа;

– повар и буфетчица были проверены на инфекции после трудоустройства на работу. Повар с задержкой в месяц, буфетчица – 4 месяца;

– не обеспечен контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез;

– отсутствует схема обращения с медицинскими отходами. К работе привлекаются лица, не прошедшие инструктаж;

– сбор медицинских отходов класса "Б" осуществляется в одноразовую мягкую (пакеты) упаковку;

– не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции;

– пищевая продукция обезличена, без маркировочных ярлыков изготовителя;

– не убрана столовая, в ней имеются дефекты плиточного покрытия пола;

– обработка и хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции осуществляется совместно. Инвентарь не имеет маркировки;

– на производственном столе в столовой допущено хранение личных вещей (телефон, ключи, косметические средства).

На ознакомление с протоколом в территориальный отдел 10 мая прибыл заместитель директора театра с доверенностью, составленной недолжным образом, без права защиты в соответствии со ст.25.5 КоАП РФ.

В случае принятия судом материалов к производству, будет сообщено дополнительно о дате рассмотрения.

Фото: МДТ — Театр Европы