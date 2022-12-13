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Петербуржцам вернут деньги после отмены спектаклей в МДТ
Сегодня, 18:30
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Петербуржцам вернут деньги после отмены спектаклей в МДТ

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Временное закрытие учреждения связано  с решением Роспотребнадзора. 

В петербургском МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая. Зрителям вернут деньги за билеты на спектакли, которые театр не сможет провести. Об этом сообщили в группе учреждения.

Временное закрытие театра связано  с решением Роспотребнадзора.  Организация готовится к судебному заседанию. 

Билеты подлежат возврату по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объёме. Если вы приобретали билеты на официальном сайте театра, дополнительных действий для возврата не требуется.

Малый Драматический Театр

Ранее на Piter.tv:  суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях.

Фото:  Piter.tv

Теги: возврат денег, закрытие мдт, зрители, мдт, спектакли, творчество, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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