Петербуржцам вернут деньги после отмены спектаклей в МДТ

В петербургском МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая. Зрителям вернут деньги за билеты на спектакли, которые театр не сможет провести. Об этом сообщили в группе учреждения.
Временное закрытие театра связано с решением Роспотребнадзора. Организация готовится к судебному заседанию.
Билеты подлежат возврату по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объёме. Если вы приобретали билеты на официальном сайте театра, дополнительных действий для возврата не требуется.
Малый Драматический Театр
Ранее на Piter.tv: суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях.
Фото: Piter.tv
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