Петербуржцам вернут деньги после отмены спектаклей в МДТ

Временное закрытие учреждения связано с решением Роспотребнадзора.

В петербургском МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая. Зрителям вернут деньги за билеты на спектакли, которые театр не сможет провести. Об этом сообщили в группе учреждения.

Временное закрытие театра связано с решением Роспотребнадзора. Организация готовится к судебному заседанию.

Билеты подлежат возврату по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объёме. Если вы приобретали билеты на официальном сайте театра, дополнительных действий для возврата не требуется. Малый Драматический Театр

Ранее на Piter.tv: суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях.

Фото: Piter.tv