Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области

Владимир Николенко признал вину и раскаялся в совершенных преступлениях.

Судебная инстанция приговорила украинского военнослужащего Владимира Николенко, принимавшего участие в вооруженном блокировании села Ольговка на территории Курской области, к 16 годам лишения свободы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что первые три года заключения иностранец проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ за террористический акт.

Специалисты уточнили, что 28 сентября 2024 года осужденный вооружился гранатами Ф-1, автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, после чего в составе подразделений вооруженных сил Украины незаконно вторгся на приграничную территорию России. Он проник в нашу страну на участке в Суджанском районе. В районе населенного пункта Ольговка Кореневского района Владимир Николенко оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским бойцам и мирному населению. Злоумышленник препятствовал эвакуации гражданских лиц из опасной зоны. Однако во время боевых действий военнослужащие ВС РФ задержали подозреваемого.

Напомним, что 28 мая Второй западный окружной военный суд приговорил трех украинских бойцов войсковой части А-2196 к 15 и 16 годам за вторжение в Курскую область в сентябре 2024 года. Инстанция признала главного сержанта Вадима Разгона, младших сержантов Виталия Солодуху и Дмитрия Санкевича виновными в совершении группового теракта по части 2 статьи 205 УК РФ. Известно, что 25 сентября фигуранты расследования, оснащенные огнестрельным оружием, пересекли государственну. границу России на бронированном автомобиле зарубежного производства. затем иностранцы направились в сторону деревни Любимовка Кореневского района. После прибытия на место боевики киевского режима заняли позиции на окраине населенного пункта. Они сформировали сеть для наблюдения, огневой поддержки и коммуникации. Несколько дней они удерживали точку, а также вели наблюдение за участком, угрожали местным жителям и мешали их эвакуации. Однако 1 октября бойцов задержали российские военнослужащие. Суд назначил Солодухе 16 лет заключения, а Разгон и Санкевич получили по 15 лет лишения свободы.

Перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого на 1-й Советской.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России