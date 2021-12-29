Магомеда Нурова приговорили к пожизненному заключению за теракты в метро Москвы

Мужчина проведет срок в колонии строгого режима.

Причастного к взрывам на "Лубянке" и "Парке культуры" (московском метро) приговорили к пожизненному сроку. Второй Западный военный суд принял решение признать вину Магомеда Нурова. Срок заключения за преступления, совершенные 29 марта 2010 года, мужчина отправится отбывать в колонию строгого режима. Также инстанция удовлетворила иск представителей метро столицы на 17 млн 49 тысяч рублей.

Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. решение судьи

В региональной пресс-службе Следственного комитета считают, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора подсудимому. Нуров проходит по части 2 статьи 209, части 2 статьи 2010, пункту "б" части 3 статьи 223 УК РФ. Он участвовал в ОПГ и вооруженной группе, совершил террористические акты и незаконно занимался изготовлением взрывчатых веществ. Жертвами преступника стали 39 человек, пострадали больше сотни человек.

Ответственность за теракты взяла группировка "Новокостекский джамаат", входившей в состав преступного сообщества "Имарат Кавказ" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Спецслужбы смогли обнаружить семерых участников радикального движения в период за 2010-2013 года, которые были ликвидированы во время операции.

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Фото: Piter.tv

