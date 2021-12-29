ФСБ: приговор осужденному по обвинению в шпионаже на 12 лет украинцу вступил в силу

Константин Ширинг проведет срок в колонии строгого режима.

ФСБ России: приговор осужденному по обвинению в шпионаже на 12 лет украинцу вступил в законную силу. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Известно, что агент Главного управления разведки Министерства обороны Киева проведет срок заключения в колонии строгого режима.

Приговор Верховного суда Республики Крым Ширингу Константину Семеновичу, 1960 года рождения вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано. заявление ЦОС ФСБ

Константин Ширинг был пойман на территории полуострова в марте 2020 года. По версии следствия, иностранец вел шпионскую деятельность в национальных интересах разведки Украины. По заданию спецслужб он привлек к противоправной деятельности гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России. Она помогала мужчине получать секретные сведения. В июле 2021 года женщину приговорили по статье за государственную измену к 8 годам заключения и отсрочке на 2 года.

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Фото: Piter.tv

