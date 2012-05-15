Основатель Group-IB Сачков попросил Путина посодействовать его выходу из СИЗО

Основатель международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет "РИА Новости". Сегодня суд продлил арест подозреваемого в госизмене до 23 февраля 2022 года.

В своем обращении к главе государства Сачков попросил оказать содействие по его выходу из следственного изолятора. Он считает, что дело, которое было возбуждено, является "новым делом Дрейфуса".

Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями. из письма Ильи Сачкова

Его адвокат сообщил, что подзащитный активно сотрудничает со следствием и ничего не скрывает. Свою вину Сачков не признает. Один из его защитников отметил, что данное уголовное дело не связано с деятельностью Group-IB.

Напомним, в офисах компании в конце сентября текущего года прошли обыски. В пресс-службе Group-IB не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Сачкова подозревают в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

Ранее суд в Москве арестовал экс-замначальника департамента Росгвардии.

Фото: Instagram/sachkot