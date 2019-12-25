Суд в Москве арестовал экс-замначальника департамента Росгвардии

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Копытова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Адвокаты решение суда обжаловали. Сам Копытов согласился сотрудничать со следователями, утверждает собеседник издания.

По информации СМИ, Копытов несколько лет назад получил взятки в размере десяти миллионов рублей от представителей компании "Спецшвейснаб", которая поставляла форму для сотрудников Росгвардии. За эту сумму компания получила допконтракты почти на два миллиарда рублей.

Факт взяточничества был выявлен в ходе расследования о якобы завышении цен на форменную одежду.

Ранее мы сообщали, что задержанному блогеру Юрию Хованскому предложили заключить сделку со следствием.

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