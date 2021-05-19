Иван Ежов будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд приговорил к пожизненному заключению убившего семью в Красноярске. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Краевая инстанция признала Ивана Ежова виновным в гибели трех человек. Судья счел, что фигурант расследование не подлежит снисхождению. Трагедия произошла весной прошлого года. Отбывать наказание гражданин будет в колонии строгого режима.

Также суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей и расходы на погребение. пресс-служба прокуратуры по Красноярскому краю

Следственные органы уверены, что после просмотра жестоких сцен в компьютерной игре Ежов убил соседей. Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник попытался скрыть следы совершенного. Он создал картину преступления, подвергающую сомнению его причастность к убийству людей. В рамках расследования представители закона проверили порядка 250 человек.

Напомним, что тела жертв были найдены в конце марта 2020 года в квартире по улице Щорса. На них зафиксированы ножевые ранения. От рук преступника погибли хозяйка жилплощади, ее отец и девятилетняя дочь.

В Красноярске задержали убийцу семьи с ребенком.

Видео: СК России