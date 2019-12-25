В Красноярске задержали убийцу семьи с ребенком

Убийцей оказался сосед по подъезду.

В Красноярске поймали убийцу, который зарезал целую семью с ребенком.

Ранее Piter.TV сообщал первые подробности жестокого убийства в Красноярске. 30 марта 2020 года в квартире расположенной в доме № 103 по улице Щорса в Красноярске родственница обнаружила тела 77-летнего мужчины, его дочери 47 лет и 9-летней внучки. Погибшие скончались от множественных ножевых ранений.

Сегодня, 6 апреля, региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщают, что убийца семьи задержан. Им оказался 32-летний сосед семьи. При задержании мужчина дал признательные показания, объяснив, что был в алкогольном опьянении. Следком сообщает, что отношения с соседями были ранее бесконфликтные.

В настоящее время следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста, проводятся необходимые следственные действия.

Фото: Piter.TV