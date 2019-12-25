В Красноярске неизвестный зарезал целую семью

От рук убийцы погиб 77-летний мужчина, его 47-летняя дочь и 9-летняя внучка.

В Красноярске неизвестный убил 3 человек.

Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщают, что 30 марта 2020 года в квартире расположенную в доме № 103 по улице Щорса в Красноярске родственница обнаружила тела 77-летнего мужчины, ее дочери 47 лет и 9-летней внучки. На телах были признаки насильственной смерти (ножевые ранения). Женщина вызвала полицию. Известно, что убитая семья характеризовалась положительно.

Полиция и следствие ведут поиски убийцы.

Сегодня ранее: С ножевыми ранениями в своей квартире в Марий Эл найдена 31-летняя женщина и двое ее несовершеннолетних детей.