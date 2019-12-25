Суд прекратил дело застреленного силовиками "похитителя обоев"

С прекращением дела также согласились родственники убитого

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого застрелили сотрудники СОБР Росгвардии по подозрению в краже нескольких рулонов обоев и разбойном нападении. Об этом информирует ТАСС.

Причиной закрытия стала смерть подозреваемого. По данным ТАСС, родственники Таушанкова также согласились с прекращением дела. Отмечается, что рассмотрение проходило в закрытом режиме. Также судья постановил вернуть продавцу магазина четыре рулона обоев или возместить их стоимость.

Ранее экспертиза показала, что Таушанков страдал психическим расстройством и был в состоянии невменяемости.

Напомним, в конце мая прошлого года росгвардейцы застрелили екатеринбуржца Владимира Таушанкова при штурме его квартиры. Было выяснено, что он совершил разбойное нападение на ближайший хозяйственный магазин в торговом центре и украл четыре рулона обоев. Убитому предъявили обвинение по статьям "Разбой", "Применение насилия в отношении представителя власти", а также " Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее мигрант угрожал молотком прорабу на Полюстровском проспекте.

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