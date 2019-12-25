Мигрант угрожал молотком прорабу на Полюстровском проспекте

Потерпевший сразу же обратился в полицию и нападавшего задержали по "горячим следам".

Полиция задержала мигранта, который подозревается в нападении на прораба. Мужчина отобрал у потерпевшего сумку, в которой находилось 280 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 16 часов 26 апреля у дома №14 по Полюстровскому проспекту. Злоумышленник угрожал прорабу молотком. Мигранта задержали спустя несколько минут сотрудники уголовного розыска Калининского района у дома №33 на Полюстровском. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант-нелегал пытался дать взятку полицейскому.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО