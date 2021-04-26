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В Екатеринбурге в результате ДТП обрушился пешеходный мост

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Водителя обвиняют в нарушении пяти статей.

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой грузовик с полуприцепом стал причиной обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, во время следования под мостом два колеса грузовика лопнули и его подбросило вверх. Следователи выяснили, что водитель доставлял негабаритный груз, что и вызвало обрушение моста.

В настоящее время водитель грузовика задержан. В отношении него составлены административные материалы по пяти статьям.

В ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

из сообщения пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела после ДТП на трассе "Кола", в котором погиб ребенок.

Видео: ВКонтакте / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU, Инцидент Екатеринбург

Теги: дтп, екатеринбург, обрушение моста в екатеринбурге
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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