В Екатеринбурге в результате ДТП обрушился пешеходный мост

Водителя обвиняют в нарушении пяти статей.

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой грузовик с полуприцепом стал причиной обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, во время следования под мостом два колеса грузовика лопнули и его подбросило вверх. Следователи выяснили, что водитель доставлял негабаритный груз, что и вызвало обрушение моста.

В настоящее время водитель грузовика задержан. В отношении него составлены административные материалы по пяти статьям.

В ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. из сообщения пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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