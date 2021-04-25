Видео: на Невском проспекте женщина-пешеход попала под машину

Пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте. Автомобиль пытался избежать ДТП, но задел женщину крайним боком.

Вечером, 24 апреля, на Невском проспекте произошло ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Несчастье случилось около 23 часов вечера, когда женщина-пешеход перебегала Невский проспект в неположенном месте. Водитель машины пытался не допустить столкновения, но автомобиль все-таки задел крайним боком нарушительницу. Женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Наличной улице две девочки на электросамокате попали под машину: видео.

Видео: Piter.tv