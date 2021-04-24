На Наличной улице две девочки на электросамокате попали под машину: видео

Сегодня, 24 апреля, в 15:30 в Василеостровском районе произошло ДТП с участием детей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло на Наличной улице возле дома № 17, когда пожилой водитель на автомобиле "Хонда" совершил при повороте наезд на двух школьниц, которые ехали на одном электросамокате. В результате аварии дети получили легкие и средние травмы. Сейчас обе девочки находятся в больнице.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате на Индустриальном.
Видео: Piter.tv
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