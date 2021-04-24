На Наличной улице две девочки на электросамокате попали под машину: видео

Обе школьницы пострадали. Их госпитализировали.

Сегодня, 24 апреля, в 15:30 в Василеостровском районе произошло ДТП с участием детей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло на Наличной улице возле дома № 17, когда пожилой водитель на автомобиле "Хонда" совершил при повороте наезд на двух школьниц, которые ехали на одном электросамокате. В результате аварии дети получили легкие и средние травмы. Сейчас обе девочки находятся в больнице.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате на Индустриальном.

Видео: Piter.tv