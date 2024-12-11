Суд потребовал от Танзании внести поправки к закону о колдовстве для защиты альбиносов

Инстанция призвала государство соблюдать права человека.

Африканский суд по правам человека вынес решение в пользу альбиносов Танзании, обязав государство внести поправки в свое законодательство, а также обеспечить защиту указанной категории населения от насилия из-за суеверий граждан и их веры в колдовство. В инстанции подчеркнули, что на территории страны происходят случаи нападений и даже убийств альбиносов. Эти преступления связаны с предрассудками, а власти не предпринимают никаких усилий в том, чтобы предотвратить аналогичные ситуации и наказать виновных.

Адвокат стороны заявителей, представлявший Центр по правам человека, Институт по правам человека и развитию в Африке, указал на то, что закон об альбиносах был принят в эпоху колониализма и был направлен на подавление африканских традиций. Документ использовался для преследования людей на основании ложных обвинений в колдовстве.

В своем постановлении судебная инстанция постановила для Танзании сделать четкое различие между традиционными целителями и теми лицами, которые занимаются колдовством и наносящими вред человеку. Также чиновники должны будут разработать и реализовать национальный план действий и мер по защите прав и поощрению альбиносов. Властям придется сформировать специальный компенсационный фонд для жертв, пострадавших от насилия. Государство будет выплачивать каждому пострадавшему альбиносу компенсацию в размере 10 миллионов танзанийских шиллингов (около четырех тысяч американских долларов).

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