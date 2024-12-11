Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей

Стас Короткий объяснил угрозу, которая существует для Земли.

Открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может угрожать столкновением с Землей в 2032 году. Сообщил журналистам из информационного агентства "РИА Новости" российский астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

Напомним, что астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года в Чили на обсерватории ATLAS. Диаметр небесного тела по предварительной информации составляет порядка 70 метров. Этот показатель больше в три-четыре раза, чем Челябинскоий метеорит. Астероид специалисты наблюдают уже 33 дня. Установлено, что существует вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент такая вероятность оценивается различными структурами от 0,5 до шести процентов. В последнем случае речь идет о том, что из 16 вариантов развития ситуации только один раз предполагает столкновение. Неопределенность в этом вопросе связана с относительно небольшим периодом наблюдений, а также большим временным промежутком. Сейчас прогноз делается на восемь лет вперед.

Стоит уточнить, что вероятность столкновения данного астероида с Землей 22 декабря 2032 года в шесть процентов — это самый высокий процент, который фиксировался аналитиками со времен открытия Апофиса в 2004 году. Тогда речь шла о крупном астероиде, который пролетел всего в 30 тысячах километров от Земли. Такая ситуация произошла в апреле 2029 года. Если негативный сценарий реализуется, то по словам астронома, наиболее вероятно, что астероид упадет в районе центральной Африки или Атлантического океана. Проблема скажется на локальной катастрофе. В частности, разрушения домов возможны в радиусе 30 километров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости