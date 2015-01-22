Суд отправил в СИЗО четвертого подозреваемого в деле о похищении петербуржца

Его защита выступала против заключения под стражу, указав, что Чугреев не намерен скрываться, зарегистрирован по месту пребывания, ранее не был судим, а также имеет постоянное место работы.

Невский районный суд Петербурга поместил под стражу Семёна Чугреева, четвертого фигуранта дела о похищении местного жителя. Мужчине, как и его подельникам, предъявили обвинение по статье "похищение человека, совершённое в целях получения материальной выгоды". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов 14 августа.

Обвиняемый был задержан накануне. Его защита выступала против заключения под стражу, указав, что Чугреев не намерен скрываться, зарегистрирован по месту пребывания, ранее не был судим, а также имеет постоянное место работы. По мнению адвоката, его подзащитный непричастен к преступлению, поэтому просил не отправлять Семена Чугреева в СИЗО. Судом было вынесено решение, что обвиняемый в похищении будет арестован до 11 октября 2021 года.

Напомним, ночью 12 августа в квартиру 26-летнего петербуржца ворвались трое мужчин и его мать. Они связали его и увезли на иномарке в Московскую область.

Недавно невский районный суд арестовал Максима Данилова, одного из участников этого похищения. В пятницу, 13 августа, суд отправил мать, Светлану Замятину, под домашний арест за похищение своего 25-летнего сына.

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