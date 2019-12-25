Суд отменил решение о заключении под стражу тещи Энди Картрайта

В пятницу женщину госпитализировали.

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о прекращении меры, избранной Елене Кохал. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее в суд поступило соответствующее заявление. С 16 по 19 октября теща убитого Энди Картрайта должна была находиться под стражей, однако ее физическое состояние ухудшилось.

Дальнейшее развитие событий пока неизвестно.

Напомним, Елена Кохал подозревается в пособничестве в убийстве.

Ранее мать Картрайта рассказала, в какой момент Кохал могла убить рэпера.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга