Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы-младшего на отказ в возбуждении дела о покушении

В инстанции встали на сторону Следственного комитета РФ.

Суд отклонил жалобу общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службы Хамовнического районного суда Москвы. Истец просил признать незаконным постановление СК РФ не возбуждать уголовное дело о покушении на его убийство.

В удовлетворении жалобы, поданной в порядке статьи 125 УК РФ (проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и решений следователя - ИФ), отказано. пресс-служба суда

Кара-Мурза объяснил журналистам, что в 2021 году он получил два ответа от СК на заявления о покушении на его убийство. Столичное главное управление провел проверку по факту поступившего заявления и принял решение отказать мужчине на основании "отсутствии события преступления". Кара-Мурза заметил, что в самом отделении ему заявили, что что заявление к ним "не поступало, не регистрировалось и не рассматривалось".

Напомним, что Кара-Мурза-младший в 2015 и в 2017 году был госпитализирован в Москве с симптомами отравления. Он находился оба раза в критическом состоянии. Его ставили на гемодиализ и аппарат искусственной вентиляции легких. Глава 79-ой больницы (на тот момент им был Денис Проценко) уточнил, что медики не имеют подтверждения того факта, что резкое ухудшение состояния здоровья пациента связана с токсическими веществами. Представители же Bellingcat и The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом) уверены, что к отравлению активиста причастны спецслужбы.

Депутата петербургского ЗакСа Резника отпустили из ОВД в Москве.

Фото: Instagram / vkaramurza