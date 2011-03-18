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Суд Петербурга не восстановил в должности экс-главу ТИК №29 Островского
Сегодня, 19:53
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Суд Петербурга не восстановил в должности экс-главу ТИК №29 Островского

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Ранее Горизбирком отправила его в отставку.

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска бывшему председателю территориальной избирательной комиссии № 29 Борису Островскому к городской избирательной комиссии, которая ранее отправила его в отставку. Информация по делу опубликована на сайте суда.

Напомним, 19 августа Горизбирком на рабочем заседании отправила в отставку Бориса Островского. Накануне Островский принес заявление, в котором попросил отстранить его от предстоящих осенних выборов. Однако спустя несколько часов он изменил свое решение: Островский принес заявление об отзыве своего прошения об отставке. Но, по словам членов ГИК, до них заявление не дошло. Поэтому большинство членов Горизбиркома согласилось снять с Островского полномочия члена комиссии. 

В настоящее время должность главы ТИК №29 занимает бывший член городской избирательной комиссии, глава централизованной библиотечной системы Фрунзенского района Дмитрий Карасёв. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: борис островский, иск, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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