Суд отказал петербурженке в препарате за миллион долларов для ее сына

Суд установил, что препарат был актуален в феврале и апреле.

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал петербурженке Светлане Гепаловой в выдаче препарата за миллион долларов. Женщина требовала у городского комздрава медикамент Zolgensma для своего больного маленького сына, соответствующее лекарство мальчику рекомендовали врачи детской больницы на консилиуме в феврале.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, медики нескольких учреждений провели новый консилиум 27 августа и решили не рекомендовать мальчику введение препарата. Лечащий врач пояснила суду, что у ребенка есть положительная динамика на других лекарствах, смена препарата, во-первых, нежелательна при положительной динамике, а во-вторых, между их введением должно пройти минимум четыре недели. Кроме того, суд не получал сведений о возможности введения Zolgensma в зависимости от веса ребенка, а не от возраста. Согласно инструкции к препарату, вес фигурирует как показатель для дозировки для ребенка в возрасте до 2 лет.

Препарат, заключили в суде, был актуален в феврале и апреле, но не сейчас.

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