Петербурженка через суд потребовала у комздрава инъекцию стоимостью $1 млн

Препарат необходим ее больному маленькому сыну.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит иск горожанки Светланы Гепаловой к комитету по здравоохранению. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщина требует обеспечить ее маленького сына лекарственным препаратом.

Как выяснилось, ребенку рекомендовано применение препарата Zolgensma, одна инъекция которого стоит более 1 миллиона долларов. К соответствующему решению пришли врачи, собравшиеся на консилиуме детской горбольницы Святой Ольги в минувшем феврале. Для эффективности лечения медики рекомендовали вводить препарат однократно, пока мальчику не исполнилось два года.

Женщина попросила суд обязать комздрав дать ребенку упомянутый препарат по жизненным показаниям, петербурженка потребовала закупить лекарство и ввести его сыну. Суд приступил к немедленному исполнению и в кратчайшие сроки уведомил всех участников процесса, поскольку два года мальчику исполнится уже второго сентября.

Ранее мы писали, что петербургская больница не смогла купить облучатели из-за нехватки средств. Ее оштрафовали.

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