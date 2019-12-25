Петербургская больница не смогла купить облучатели из-за нехватки средств. Ее оштрафовали

В мае в учреждении выявили больных коронавирусом.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал городскую больницу №9 за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В мае у пациентов и сотрудников больницы выявили коронавирус, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было выявлено, что в больницы не обеспечили обеззораживание воздуха ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа, запас дезинфицирующих средств и не увеличена кратность дезинфекции.

Представитель ГБУЗ вину признал. По его словам, в начале пандемии больница готовилась к капитальному ремонту и ей должны были выделить средства. На них можно было бы приобрести облучатели, однако закупить не успели, и деньги направили в другие учреждения здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом. Оборудование в больницы без коронавирусных больных выдавалось в последнюю очередь и в недостаточном количестве.

В качестве доказательства было представлено письмо комитета по здравоохранению города в ответ на обращение главного врача больница. В нем предлагалось рассмотреть возможность финансирования проектных работ за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской деятельности. Лимит расходов на капитальный ремонт больницы №9 по депутатским поправкам на 2020 год был уменьшен почти на 233 тысячи рублей.

Суд назначил наказание в виде 100 тыс. рублей. Отмечается, что это минимальный размер штрафа, предусмотренный при таком нарушении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов.

Фото: Piter.TV