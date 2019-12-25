Суд оставил в СИЗО завотделением клиники на Сикейроса, где пациенты отравились барием

Защита просила отправить подозреваемую под домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом заведующую отделением лучевой диагностики медцентра на Сикейроса. Напомним, в этой клинике после проведения рентгена с использованием бария скончались семь человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Защита просила отправить подозреваемую под домашний арест. Главные аргументы — отсутствие судимости и престарелые родители на иждивении. Сама женщина также говорила, что скрываться не намерена и готова сотрудничать.

Суд постановил оставить решение без изменений и оставить фигурантку уголовного дела под стражей.

Бывший главный врач КДЦ №1, в котором отравились барием, также не смог обжаловать свой арест.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга (архив)