Бывший главный врач КДЦ №1, в котором отравились барием, не смог обжаловать свой арест

Сторона защиты пыталась доказать, что их подопечный не намерен скрываться.

Бывший главврач Консультационно-диагностического центра №1 Евгений Попов не смог обжаловать решение Октябрьского районного суда о заключении его под стражу до 26 марта. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности из-за использования несертифицированного бария. Об этом 17 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Попов не присутствовал на заседании. Защитники утверждали, что заключение под стражу необязательно, так как врач не намерен скрываться, состоит в браке, воспитывает маленького ребенка. Доказательств того, что Попов попытается уничтожить доказательства по делу, представлено не было. Адвокат просил избрать домашний арест.

Прокурор полагал, что постановление предыдущей инстанции является обоснованным. В итоге решение не удалось обжаловать.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек. В комздраве выяснили, что барий использовался только в учреждении на Сикейроса.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"