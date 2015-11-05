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У главного врача военного комиссариата Петербурга прошел обыск
Сегодня, 11:46
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У главного врача военного комиссариата Петербурга прошел обыск

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Обыск прошел дома, теперь будет осматриваться рабочее место.

У главного врача военного комиссариата Петербурга Владимира Килимчука прошли обыски. Полицейские расследуют дело о получении военных билетов с категорией "B".

По информации "Фонтанки", полицейские наведались в садоводство "Гранит" во Всеволожском районе. У мужчины была найдена крупная сумма денег.

По предварительным данным, главврача увезли на допрос. Также будут обыски на его рабочем месте. 

Напомним, начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами. 

Фото: Piter.tv

Теги: главный врач, обыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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