У главного врача военного комиссариата Петербурга прошел обыск

Обыск прошел дома, теперь будет осматриваться рабочее место.

У главного врача военного комиссариата Петербурга Владимира Килимчука прошли обыски. Полицейские расследуют дело о получении военных билетов с категорией "B".

По информации "Фонтанки", полицейские наведались в садоводство "Гранит" во Всеволожском районе. У мужчины была найдена крупная сумма денег.

По предварительным данным, главврача увезли на допрос. Также будут обыски на его рабочем месте.

Напомним, начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами.

Фото: Piter.tv