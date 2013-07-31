  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-главврача Токсовской больницы арестовали по делу о мошенничестве на 215 млн рублей
Сегодня, 21:13
54
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Экс-главврача Токсовской больницы арестовали по делу о мошенничестве на 215 млн рублей

0 0

Федотов не признает вину, под стражей он будет находиться до 4 ноября.

В среду, 7 сентября, Октябрьский суд Петербурга арестовал бывшего главного врача Токсовской межрайонной больницы. Его подозревают в хищении более 200 млн рублей. Некоторым предполагаемым подельникам избрали более мягкие меры пресечения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Следствие полагает, что Владимир Федотов и другие руководители медучреждения организовали перевод денег на счета людей под видом заработной платы. На деле эти люди в больнице не работали. Так, с января 2018 года по апрель 2022 года соучастники перевели на счета 215,6 млн рублей. Деньги они потратили по своему усмотрению. 

Федотов не признает вину, под стражей он будет находиться до 4 ноября. В СИЗО также отправили врача-офтальмолога и врача-стажера. Под домашний арест поместили бухгалтера и его заместителя. 

Ранее за ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой". Работы проведут в рамках программы "одернизация первичного звена здравоохранения Петербурга".

Фото: piter.tv
 

Теги: главный врач, мошенничество, токсовская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии