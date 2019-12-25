За ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой"

Работы проведут в рамках программы "одернизация первичного звена здравоохранения Петербурга".

Администрация Невского района Северной столицы определила исполнителя контракта на ремонт в здании ГБУЗ "Городская поликлиника №94". Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт на 39,3 млн рублей заключат с ООО "Сантехстрой".

Отметим, что ремонт выполнят в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Петербурга". В основном работы коснутся обновления инженерных коммуникаций: электричества, кабельных систем, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Крайний срок выполнения ремонта – 1 декабря 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что начало строительства двух корпусов общежития "ИТМО Хайпарк" оценили в 13 млрд рублей.

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