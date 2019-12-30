Суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН

Тюремный срок не изменен.

В петербургском суде отклонили жалобу экс-заместителя главы ФСИН Николая Баринова. Об этом сообщили в ТАСС. Ранее в июне 2019 года Смольнинская районная инстанция назначила должностному лицу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в тюрьме строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 950 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье за взяточничество.

Приговор оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения заявила судья Людмила Кулаковская

Напомним, что следствию удалось доказать причастность Баринова к коррупции на общую сумму в 44 млн 100 тысяч рублей. Эти средства он получил от подрядчиков во время строительства СИЗО. Вину фигурант расследования признал.После оглашения приговора большую часть времени мужчина провел в больнице.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржца, порубившего брокеров топором, осудили и отпустили домой.

Фото: Piter.tv

