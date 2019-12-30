Петербуржца, порубившего брокеров топором, осудили и отпустили домой

Мужчина отбыл срок, находясь в СИЗО.

В Петербурге освободили из-под стражи местного жителя, который напал на брокера с топором. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. В течение года Александр Скрипкин находился в СИЗО. Суд назначил ему наказание в виде отбывания срока на территории колонии-поселения. Однако долгое заключение в изоляторе позволило мужчине не отправляться туда. Его освободили прямо в зале суда.

Напомним, что фигурант расследования напал летом 2019 года на офис финансовой компании. В бизнес-центре на площади Конституции он пытался зарубить сотрудников. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь, а злоумышленника удалось поймать. В результате его осудили по статье за покушение на убийство.

Следствие установило, что Скрипкин являлся клиентом брокерской конторы. Он лишился собственных денег из-за сотрудников компании. Нападение мужчина совершил в состоянии аффекта. Одного из менеджеров он ударил по голове топором, второму нанес повреждения по телу. Свою вину в произошедшем петербуржец признал.

Ранее Piter.tv писал о том, что босой мужчина в шортах бросался на машины на площади Конституции.

Фото: Piter.tv

