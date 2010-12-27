Босой мужчина в шортах бросался на машины на площади Конституции

Он делает это не в первый раз.

Днем 14 декабря в Петербурге был замечен босой мужчина в шортах.

Очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" видео, на котором видно, как молодой человек выбегает на проезжую часть прямо навстречу двигающемуся автомобилю. Произошел инцидент на площади Конституции.

В комментариях пользователи рассказывают, что уже видели раньше этого мужчину.

Видел такого, звонил 03, отловили, Слава Богу. Я его уже 3 раза видела в московском районе, один раз бросился под мою машину. Один раз прям на московский проспект выбежал против движения.

Судьба мужчины неизвестна.

Ранее на Piter.TV: мама хотела "сделать ангелом" своего ребенка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"