Суд обязал патологоанатомов выдать петербурженке тело ее матери

Медики не давали женщине проститься с матерью якобы из-за положительного анализа на коронавирус у умершей.

Иск петербурженки, ставший в городе первым по процедуре захоронения в период пандемии коронавируса, довели до конца. Как сообщили 5 июня в объединенной пресс-службе городских судов, Ирина Горячева добилась права забрать тело своей матери и взыскала компенсацию морального вреда.

Изначально городское патологоанатомическое бюро больнице имени Святого Георгия отказывалось выдать женщине тело ее матери якобы из-за положительного анализа на COVID-19 у скончавшейся. Женщине не давали проститься с матерью и посоветовали хоронить тело на новом кладбище специально для болевших инфекцией, хотя в свидетельстве о смерти, по словам истицы, коронавирус не фигурировал вовсе. В суде встали на сторону потерявшей мать петербурженки и обязали медиков исправить ошибку и выдать тело для последующего захоронения.

Также бюро обязуется отвезти тело на кладбище и выплатить женщине 10000 рублей морального вреда и юридических расходов.

Тем временем, в Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин.

Фото: Piter.TV