Подозреваемого в ограблении дома убитого депутата Петрова отпустили из зала суда

Суд не нашел каких-либо доказательств причастности мужчины к этому преступлению.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Анатолия Михальцова, подозреваемого в краже более 20 млн рублей из дома убитого депутата МО "Город Выборг" Александра Петрова. Об этом пишет Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с 9 октября до 10 утра 12 октября Михальцов вместе с сообщниками повредил замок входной двери и незаконно проник в дом Петрова, расположенный в поселке Великое Ленобласти. Добычей злоумышленников стало имущество на общую сумму не менее 20 млн рублей. Михальцова задержали 27 октября.

Изучив материалы дела, суд не нашел в них каких-либо доказательств причастности Михальцова. В частности, следствие даже не стало проверять, где именно находился подозреваемый, когда в доме депутата произошла кража.

Учитывая это, суд отказал следствию и освободил подозреваемого из-под стражи в зале суда.

Напомним, депутат Александр Петров скоропостижно скончался в результате покушения на него 24 октября. Снайпер выстрелил в него с противоположного берега пруда в поселке Великое. Пуля попала точно в сердце.

Ранее мы писали, что суд арестовал предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов