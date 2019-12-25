Суд арестовал предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института

Петербуржец признал вину.

Во вторник, 27 сентября, стало известно, что Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве преподавательницы Технологического института.

Против мужчины завели уголовное дело. Петербуржец признал вину. Он будет находиться под стражей до 25 декабря.

Следствие полагает, что днем 25 октября в квартире на улице Димитрова "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к А., напал на нее и задушил". После чего отрезал большой палец, чтобы воспользоваться телефоном хозяйки.

Ранее мы писали, что на предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института завели уголовное дело.

Фото: Piter.tv