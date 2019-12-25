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В квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы
Сегодня, 12:31
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nastya960

В квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы

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Тело женщины нашли накануне в квартире на Димитрова.

Сотрудники полиции Петербурга в понедельник, 26 октября, задержали 36-летнего геймера, который является главным подозреваемым в убийстве преподавательницы петербургского технологического института. Об этом сообщило ФАН.

В квартире подозреваемого была найдена фаланга убитой женщины. По предварительной информации, палец был отрезан для разблокировки смартфона. Также удалось выяснить, что подозреваемый и погибшая были в близких дружеских отношениях.

Напомним, накануне днем в полицию обратился мужчина, который нашел в квартире на Димитрова труп хозяйки.

Фото: Piter.tv

 

Теги: димитрова, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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