В квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы

Тело женщины нашли накануне в квартире на Димитрова.

Сотрудники полиции Петербурга в понедельник, 26 октября, задержали 36-летнего геймера, который является главным подозреваемым в убийстве преподавательницы петербургского технологического института. Об этом сообщило ФАН.

В квартире подозреваемого была найдена фаланга убитой женщины. По предварительной информации, палец был отрезан для разблокировки смартфона. Также удалось выяснить, что подозреваемый и погибшая были в близких дружеских отношениях.

Напомним, накануне днем в полицию обратился мужчина, который нашел в квартире на Димитрова труп хозяйки.

Фото: Piter.tv