На предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института завели уголовное дело

Накануне в квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы.

На подозреваемого в убийстве преподавательницы биохимии Технологического института завели уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый на данный момент находится в изоляторе временного содержания.

По подозрению в убийстве 34-летней преподавательницы ранее был задержан ее хороший знакомый. Девушку нашли мертвой в квартире на Димитрова, ее задушили и отрезали фалангу пальца для разблокировки смартфона.

Накануне в квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы.

Фото: Piter.tv