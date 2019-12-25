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На предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института завели уголовное дело
Сегодня, 11:44
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nastya960

На предполагаемого убийцу преподавателя Технологического института завели уголовное дело

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Накануне в квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы.

На подозреваемого в убийстве преподавательницы биохимии Технологического института завели уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый на данный момент находится в изоляторе временного содержания. 

По подозрению в убийстве 34-летней преподавательницы ранее был задержан ее хороший знакомый. Девушку нашли мертвой в квартире на Димитрова, ее задушили и отрезали фалангу пальца для разблокировки смартфона.

Накануне в квартире у задержанного геймера нашли палец убитой петербургской преподавательницы.

Фото: Piter.tv

Теги: димитрова, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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