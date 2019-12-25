Коренной выборжанин, депутат, общественник: не стало Александра Петрова

Редакция канала Piter.TV выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат МО "Город Выборг" Александр Петров скоропостижно скончался в результате покушения.

Александр Петрович Петров, коренной выборжанин, родился 22 сентября 1959 года. Свыше 35 лет активно занимался общественной и благотворительной деятельностью в Выборге и Выборгском районе. С 1993 года являлся Президентом общественной организации "Фаворит", главные направления деятельности которой - реализация социально-значимых проектов в области культуры, поддержки инвалидов, благотворительной деятельности и спорта. В настоящий момент под эгидой "Фаворита" успешно развиваются десятки видов спорта, воспитанниками организации стали более 200 000 человек. При непосредственной поддержке Александра Петрова многие из спортсменов получили возможность качественной подготовки к соревнованиям и в результате завоевали право представлять Российскую Федерацию на Олимпийских и Паралимпийских играх, международных и всероссийских соревнованиях.

С 1994 по 2000 годы был избран и являлся депутатом муниципального собрания МО "Выборгский район" ЛО. С 2015 по 2020 год – депутат МО "Город Выборг".

Александр Петров являлся председателем правления выборгского "Фонда поддержки спорта", членом попечительского совета местной общественной организации инвалидов Выборгского района "Фаворит Плюс". Учредитель АНО "Центр развития спортивных, культурных, научных и социальных программ "Фаворит Выборг".

За активную общественную и благотворительную деятельность, вклад в развитие физической культуры и спорта Александр Петрович Петров неоднократно поощрялся почетными грамотами администрации Президента Российской Федерации, правительства Ленинградской области и областного Законодательного собрания, Министерства Спорта РФ и многих других ведомств. Являлся победителем конкурса Ленинградской области "Человек слова и дела", обладателем почетного знака "Патриот России", награды "Меценат столетия".

Активно помогал Выборгской и Приозерской епархии в сохранении религиозных, духовных и нравственных ценностей. Награжден серебряной медалью святого первоверховного апостола Петра, орденом святых Кирилла и Мефодия, орденом Русской Православной церкви преподобного Серафима Саровского.

В настоящий момент следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму (п "з" ч.2 ст.105 УК РФ).

Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области, совет депутатов МО "Выборгский район" и МО "Город Выборг" выражают искренние соболезнование семье и близким погибшего. Александр Петрович был человеком слова и дела, беззаветно служа Выборгу, всегда пользовался авторитетом и уважением среди коллег. Редакция Канала Piter.TV присоединяется к соболезнованиям и словам скорби по безвременно ушедшему.