Суд не принял дело об избиении несовершеннолетних воспитанников коррекционной школы на Васильевском острове

Мировой судья Судебного участка №12 вынес определение о возврате материалов дела об административном правонарушении, поскольку они были составлены неверно.

Суд в Петербурге вернул дело об избиении несовершеннолетних инвалидов-воспитанников коррекционной школы в Василеостровском районе. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин в своём Telegram-канале.

Напомним, что на детьми физически и морально издевались двое учителей. В ходе следствия полицейские получили диктофонные записи, а также фото побоев, и доказательства, подтверждающие причастность к преступлению одного из сотрудников школы. Было возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, мировой судья Судебного участка №12 вынес определение о возврате материалов дела об административном правонарушении, поскольку они были составлены неверно. По словам Сорокина, после этого педагог, который нанёс побои с инвалидностью и оскорблял его, может оказаться не привлечённой к административной ответственности за свои действия.

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Фото: Piter.TV