"Ленфильм" обязан выплатить 114 миллионов рублей по иску о финансовой аренде кинооборудования

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение в пользу ООО "Кино сити" в иске против киностудии "Ленфильм". Мажоритарным совладельцем "Кино сити" является Эдуард Пичугин, бывший руководитель киностудии "Ленфильм".

Иск касался договоров финансовой аренды кинооборудования между "ООО Солид лизинг" и "ООО Кино сити", с поручительством со стороны киностудии "Ленфильм". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Договоры были заключены шесть лет назад, и "Кино сити" успешно выплатило все денежные средства, получив право собственности на оборудование с прошлого года. Однако оборудование по-прежнему оставалось на территории киностудии "Ленфильм".

В этом году "Кино сити" обратилась в суд с иском к киностудии "Ленфильм" о взыскании 114 миллионов рублей за неосновательное обогащение. Они указали на факт нахождения спорного оборудования на территории киностудии после оформления актов приема-передачи.

В результате суд принял решение в пользу "Кино сити", удовлетворив их иск и признав неосновательное обогащение киностудии "Ленфильм".

Ранее сообщалось, что "Ленфильм" нанёс на "Кинокарту России" места съёмок культовых фильмов в Петербурге

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