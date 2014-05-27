"Ленфильм" нанёс на "Кинокарту России" места съёмок культовых фильмов в Петербурге

Благодаря отмеченным точкам, петербуржцы и гости города смогут отыскать в городе места, которые не раз мелькали на экране.

На платформе интернет-сервиса киностудии "Ленфильм" разместили 50 мест съёмок культовых фильмов в рамках интерактивного проекта "Кинокарта России". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Благодаря карте, петербуржцы и гости города смогут отыскать в городе места, которые не раз мелькали на экране. Любители отечественного кино смогут проложит собственный маршрут по городу.



Среди географически обозначенных локаций есть места съёмок таких известных картин, как "Собачье сердце", "Гений", "Окно в Париж", "Женитьба", "Господин оформитель", "Улица полна неожиданностей".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снимают фильм "Котострофа" с участием котов.

Фото: Правительство Петербурга